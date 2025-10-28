4人組バンド「SUPER BEAVER」のボーカル渋谷龍太（38）が28日、都内で映画「ナイトフラワー」（監督内田英治、11月28日公開）の完成披露試写会に出席した。

北川景子（39）主演で、主人公が生活に困窮するあまりドラッグの密売に手を染める姿を描く。渋谷は主人公と取引をする街の麻薬密売の元締め役を演じた。

今作で演技初挑戦。「どの面下げてこの場に出たらいいんだろうとずっと裏で考えていたんですけども、きょうは芝居をやった人間としてちょっとかっこつけて登壇させていただいた。もう2度と言いません！」と俳優として初のイベントに挑んだ心境を話した。

撮影当時は「本当に俺が出て良いのかと、終わるまでずっと思ってました」とドキドキしていたという。バンドは長年やってきたが「いろんなことを知った気になっていた。いざ本当に知らない現場で独特の緊張感と空気が流れる中、自分がお芝居しているのがふわっとしていた」と浮き足立っていた部分があったと告白した。

そんなときに共演の北川、森田望智（29）、Snow Man佐久間大介（33）から積極的に話しかけられた。「ガチガチで、監督に“ここに座ってて”と言われたら、そこからずっと動けなくてずっと座っているくらいの緊張感を解きほぐしてくれた。場の空気に自分を馴染ませてくれたのが凄く印象的でした。お芝居が楽しいと思えました」と感謝。「（俳優としての）第一章を踏み出せるのは光栄なこと」と語った。