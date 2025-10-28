「東京ドラマアウォード2025」の受賞作品と受賞者が28日、発表され、フジテレビ系「波うららかに、めおと日和」が連続ドラマ部門の作品賞優秀賞に選出された。

都内で行われた授賞式に、主演の芳根京子（28）と夫婦役を務めた本田響矢（26）が出席した。芳根は「このたびはすてきな賞をありがとうございます。『めおと日和』チームは、タイトルのように本当に波うららかな、穏やかで温かくて、愛の詰まった大好きなチームです」とあいさつした。

「私たちが演じた夫婦にとって、『ありがとう』とか『ただいま』『おかえり』『いただきます』『おやすみなさい』。そんな日常の言葉が宝物でした。そんな日常の言葉を大切にしようと、この作品を通して改めて感じることができました。これからも日々の幸せを大切にしながら、この作品に恩返しができるよう精進していきたいと思います」と続けた。最後に「本田くん、問題ありますか？ 」と隣の本田に問いかけると、本田はドラマで演じた瀧昌の名ぜりふ「問題ありません」で締めた。

同アウォードは日本ドラマの海外展開促進を目的に創設され、今年で18回目を迎えた。「世界に見せたい日本のドラマ」をコンセプトに表彰している。