Æ»Ï©ÏÆ¤Ë¼ÖÅ¾Íî¡Ä±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿73ºÐÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡Ö¼Ö¤¬¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×110ÈÖÄÌÊó¡¡ÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜ»Ô
¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÍî¤Á¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
27Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜ»Ô¾®ÁÒÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤¬¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉáÄÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤¬»ÔÆ»¤ÎÏÆ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤à»³ÅÄ¾¡Ì¦¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢µ¢ÂðÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£