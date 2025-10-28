福岡市と北九州市の国道3号の交差点で28日、事故が相次ぎ、男女2人が死亡しました。

警察によりますと、午前10時すぎ、北九州市小倉北区上富野の国道3号の交差点で軽乗用車同士が正面衝突しました。この事故で男女3人が病院に運ばれ、このうち市内に住む53歳の会社員の男性の死亡が確認されました。ほかの男女2人は意識があり、ケガの程度は軽いということです。



現場は見通しのよい片側2車線の道路で、警察は、死亡した男性が運転していた軽乗用車が、何らかの理由で対向車線にはみ出したとみて事故の状況を調べています。

また、午後1時すぎ、福岡市東区松島の国道3号の交差点で、左折しようとした大型トラックに、直進していた自転車がはねられました。自転車に乗っていた成人とみられる女性が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。



この事故で、大型トラックを運転していた須恵町の会社員、小塩史樹容疑者（48）が過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されました。



警察の調べに対し「安全確認を怠り、自転車に気づかず大ケガをさせる事故を起こしたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。



警察は、容疑を過失運転致死に切り替えて調べることにしています。