【2025年10月】20代に人気の「LINEマンガ」10月13日〜10月26日ランキングベスト10 - 憑依先は泥沼系ドラマの悪女!? 注目作品も紹介
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年10月13日〜10月26日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
○20代男性編
1位は『キングダム』、第2位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&『ざまぁ!』します!』、第3位は『神血の救世主〜0.00000001%を引き当て最強へ〜』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『不可抗力のI LOVE YOU』、第3位は『チェンソーマン』がランクイン。
○Pick Up!
『泥沼系ドラマに閉じ込められた』(Apricot.K(原作)・Ganno(漫画)/LINEマンガ)
今回のピックアップは、20代女性編10位『泥沼系ドラマに閉じ込められた』。2024年末にLINEマンガでの連載をスタートした同作が、今回上位にランクインしました。
苦労の末に自分の家を手に入れるという夢を叶えた施設育ちのハン・ジア。 喜びも束の間、泥沼系の愛憎ドラマを見ていると突然心臓が痛くなり倒れてしまい……再び目を開けるとそこは死ぬ前に見ていた泥沼系ドラマの世界、しかもヒロインを殺そうとする悪女のシン・セラに憑依。このままドラマ通りに進むと、ヒロインを愛する3人の男性主人公に破滅させられ、そのエンディングは"死"。あんな最低な悪女として生きるなんてあり得ないと家を飛び出したジアの行く末は…!?
コメントでは、「異世界ではなくドラマって新しい」「転生系で漫画とか小説じゃなくドラマなのは初めて見たかも」と新鮮な設定へのコメントや、「ホント、絵が綺麗で読みやすいです」「絵がドタイプ! 主人公大人っぽいしいい感じ」と作画の美しさに言及する方も。『泥沼系ドラマに閉じ込められた』は、LINE漫画で現在13話無料、全67話を掲載中。気になった方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
