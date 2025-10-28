秋Ｇ１シリーズ第４戦、第１７２回天皇賞・秋が１１月２日に東京競馬場で行われる。山下優記者が担当する「考察」見立て編は、牝馬のクイーンズウォークに注目した。

ここ１０年の天皇賞・秋では、１５頭の牝馬が挑戦した。連対したのは１９年と２０年を連覇したアーモンドアイ１頭のみで、一見、高い壁のようにも思えるが、１９年アエロリット、２０年クロノジェネシス、２１年グランアレグリアが３着と、頭数が少ない割には健闘している。過去には２００５年に１４番人気のヘヴンリーロマンスが波乱を演出したように、牝馬だからといって侮ってはならない。

気になるのがクイーンズウォークだ。牝馬ならエリザベス女王杯が２週後にあるが、あえて牡馬との戦いを選択した。この馬は左回りでの走りがいい。昨年のクイーンＣ（東京）、ローズＳ（中京）、今年の金鯱賞（中京）とこれまでの重賞３勝は全て左回り。ベストのパフォーマンスが望める東京で走らせたいという陣営の見立てだろう。

２２日の１週前追い切りでは、川田騎手が乗ってラスト１ハロン１０秒９と抜群の反応。新潟記念は返し馬でのアクシデントで競走除外になったが、その後は順調に調整を進めて状態はかなり良く、平常心でレースに向かえれば面白い。前回発表の馬体重が５４０キロで、今回のメンバーでも一番大きい。牡馬顔負けのパワーを持つ牝馬が、頂点に立つ可能性は十分にある。（山下 優）