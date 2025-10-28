日本航空（JAL）傘下の中長距離路線を結ぶ格安航空（LCC）、ZIPAIR（ジップエア）が2025年10月28日、26年2月から3月にかけて米南部フロリダ州・オーランドに直行チャーター便を運航すると発表した。運航会社によると、日本からオーランドに旅客便の直行便は初めて。

「世界最大級のディズニーリゾート」だとされる、オーランドのウォルト・ディズニー・ワールドに行く人を念頭に置いており、搭乗率によっては定期便化も視野に入れる。

乗り継ぎ込みで20時間の移動が13時間に短縮

これまで日本からオーランドに向かうためには、米ダラスやカナダのモントリオールで乗り継ぐ必要があり、20時間ほどかかっていた。今回の直行便では往路13時間、復路15時間程度で移動できる。日本から米国への渡航誘致を担当している、ディズニー・デスティネーション・インターナショナルの澤田智子氏は、この点に触れて

「これまで乗り継ぎの不安や、飛行時間、移動時間の長さでウォルト・ディズニー・ワールドへの旅行を諦めていた方も多かったのではないだろうか。特にお子様連れのファミリーや3世代、またあまり海外旅行慣れしていない方など、今回の直行便はとても朗報」

とアピールした。

同社はZIPAIRとの共同プロモーションの一環として、条件を満たした人には

「プライベートな空間でのスペシャル・キャラクターグリーティング」

「特別エリアでのエプコットの人気ナイトショー『ルミナス・ザ・シンフォニー・オブ・アス』鑑賞（デザート付き）」

を提供するとしている。

定期便化は「お客様の需要が確認できたら検討」

チャーター便は成田発で2026年2月23日、28日、3月5日、10日の4往復。旅行大手のJTBとエイチ・アイ・エス（HIS）とがパッケージツアーを組むほか、ZIPAIRウェブサイトでも12月上旬に航空券を売り出す。パッケージツアーの販売はすでに始まっており、両社とも7日間の日程を組んでいる。価格は1部屋を2〜3名で利用する場合、大人1人あたり64万9000円〜76万9000円（JTB）、54万9800円〜107万9800円（HIS）。

運航会社の西田真吾社長によると、4月以降の運航は「うまくいけば、その先も考えようと思っている」。定期便化の可能性についても、

「オペレーションがちゃんとできることが前提になるが、お客様の需要が確認できたら、そういった検討に入ることになると思う」

と前向きだ。

西田氏は記者会見の冒頭、トランプ米大統領の訪日にも触れ、

「このタイミングで、このような嬉しいニュースをみなさんと共有できることを、まずは喜びに感じており、光栄に思っている」

とあいさつ。今回の発表と訪日のタイミングが重なったことは「たまたま」だとしている。

（J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）