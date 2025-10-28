ロンドン序盤、根強い円買いの動き、売買交錯も＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、根強い円買いの動きが観察されている。ドル円は東京午後に151.76付近まで下落。しかし、片山財務相が「米財務長官は利上げを促す発言ではなかった」と述べたことを受けて152.30台まで反発。その後は、欧州株や米株先物・時間外取引が上値を抑えられる動きもあって再び152円台割れへと軟化している。



クロス円も上値が重い。特にポンド円が軟調で、203円台割れから202.06付近まで下押しされ、その後の戻りも鈍い。ユーロ円は177円手前まで売られたあと、いったん177.50付近まで反発も、ドル円と同様に売られて安値を177.00付近に広げている。ただ、ユーロ買い・ポンド売りのフローが入っており、対ポンドではユーロは堅調。



この日は日米首脳会談が行われ、両者の良好な関係が確認されている。無難にイベントを通過したことで、先週までの高市トレードに調整が入る面が指摘される。また、週後半には日米欧の金融政策会合が控えている。月末週でもあり、総じて調整色が広がっている。



USD/JPY 151.95 EUR/USD 1.1656 GBP/USD 1.3314

EUR/JPY 177.10 GBP/JPY 202.29 EUR/GBP 0.8755

