夫の行動が怪しいと感じたときの女の勘は、たいてい当たるもの。本当に夫が不倫をしていた場合、パニックになってしまいますが、冷静な判断をする女性もいるようで……？ 今回は、不倫夫を窮地に追い込んだ妻の話をご紹介いたします。

証拠を集めた

「仕事だと言って、帰りが遅くなる日が増えた夫。最初は信じていたけど、休日出勤が増えたり急にジムに通い始めたりと、今までとはあきらかに違う行動が増えてきたので、不倫を疑いました。

夫がシャワーを浴びているときに探ってみると、女とのLINEや2人で旅館に泊まった領収書などが出てきて、不倫していることを確信。でもこれだけでは証拠としては弱いと思ったので、夫にはすぐに言いませんでした。

探偵に依頼して、確実な証拠となる現場をおさえてもらうことに成功した私は、夫を呼び出して『私が知らないとでも思った？』と言ってやりました。夫は不倫はバレていないと思っていたらしく、固まっていましたよ」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 不倫していると知ったらすぐにでも問い詰めたくなりますが、一旦冷静になって証拠集めをするなんて賢い選択ですよね。証拠が揃えば慰謝料も請求できるため、離婚する際にも有利になるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。