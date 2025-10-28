指揮官は注目されるU-17W杯で「自分の武器とか、良さは出して欲しい」と選手たちにメッセージ。練習試合で大型右WB竹野楓太(神村学園高)が特長発揮し、決勝アシスト
[10.24 練習試合 U-17日本代表 3-1 流通経済大 JFA夢フィールド]
U-17日本代表を率いる廣山望監督は「FIFA U-17ワールドカップカタール2025」(11月3日開幕)に向け、「『せっかくこうやって(練習試合に)多くの方が見てくれてたり、ワールドカップの舞台行けて、やることがいっぱいあるけれど、自分の武器とか良さは出して欲しい。それが通用するつもりで呼んでるから』って全員に言っている」という。
流通経済大戦で自分の武器を発揮していた一人が、右ウイングバック(WB)の竹野楓太(神村学園高)だ。前半、背後の守備対応に苦戦し、「自分のところで足を引っ張っていた」と振り返る。だが、前半ラストプレーで右足クロスをPAのMF小林志紋(広島ユース)へピタリと合わせて決勝点をアシストした。
そして、後半は「自分が前から行って良いところで奪えたりしたので良かった」。右サイドでボールを奪い返したほか、再三攻撃に関与。ポケットへ質の高い配球をしたほか、推進力のある動きでPAまで攻め上がり、ラストパスへ持ち込んだ。
竹野は、今年6月のU-17日本代表スペイン遠征でU-15日本代表候補以来となる“代表入り”。まだ波も見られるが、前半に悪くても後半に修正できていることが多い選手だ。廣山監督はこの日の流経大戦後半のプレーも評価する。
「後半整理されて攻守でだいぶ良くなった。アイツの良さをワールドカップで出したり、大きい舞台で出せる選手になって欲しいっていう意味では、今日の後半にひと伸びしたのは嬉しかったです」と喜んでいた。
182cmの長身DFは連続での切り返しを交えたテクニカルなドリブルも魅力。インターハイで神村学園高の初優勝にも貢献。スケール感の大きなサイドプレーヤーは、世界でも自分の特長を出して貢献する意気込みだ。
「今日みたいなクロスが自分の武器なので、もっと深い位置からクロスでアシストできればいいかなって思っています」。2年前のU-17ワールドカップでは、神村学園の先輩MF名和田我空(現・G大阪)がスペイン戦でファインゴール。U-17日本代表や、自分が不在の選手権予選を戦ってくれる神村学園、そして自身のためにも世界で結果を残す。
(取材・文 吉田太郎)
U-17日本代表を率いる廣山望監督は「FIFA U-17ワールドカップカタール2025」(11月3日開幕)に向け、「『せっかくこうやって(練習試合に)多くの方が見てくれてたり、ワールドカップの舞台行けて、やることがいっぱいあるけれど、自分の武器とか良さは出して欲しい。それが通用するつもりで呼んでるから』って全員に言っている」という。
そして、後半は「自分が前から行って良いところで奪えたりしたので良かった」。右サイドでボールを奪い返したほか、再三攻撃に関与。ポケットへ質の高い配球をしたほか、推進力のある動きでPAまで攻め上がり、ラストパスへ持ち込んだ。
竹野は、今年6月のU-17日本代表スペイン遠征でU-15日本代表候補以来となる“代表入り”。まだ波も見られるが、前半に悪くても後半に修正できていることが多い選手だ。廣山監督はこの日の流経大戦後半のプレーも評価する。
「後半整理されて攻守でだいぶ良くなった。アイツの良さをワールドカップで出したり、大きい舞台で出せる選手になって欲しいっていう意味では、今日の後半にひと伸びしたのは嬉しかったです」と喜んでいた。
182cmの長身DFは連続での切り返しを交えたテクニカルなドリブルも魅力。インターハイで神村学園高の初優勝にも貢献。スケール感の大きなサイドプレーヤーは、世界でも自分の特長を出して貢献する意気込みだ。
「今日みたいなクロスが自分の武器なので、もっと深い位置からクロスでアシストできればいいかなって思っています」。2年前のU-17ワールドカップでは、神村学園の先輩MF名和田我空(現・G大阪)がスペイン戦でファインゴール。U-17日本代表や、自分が不在の選手権予選を戦ってくれる神村学園、そして自身のためにも世界で結果を残す。
前半終了間際に決勝点をアシスト
(取材・文 吉田太郎)