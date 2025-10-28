テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉洋と、テレビ朝日の連続ドラマで初脚本となる野木亜紀子が、映画『アイアムアヒーロー』（2016年）以来に再タッグを組むことでも放送前から大きな話題となっていた『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）。大泉演じる主人公・文太と“偽夫婦”として暮らす謎の女性・四季を、民放連続ドラマへの出演は13年ぶりとなる宮粼あおいが演じている。そんな宮粼に、第1話から魅力が爆発していた四季の役作りや、7年ぶりの共演となった大泉の魅力について話を聞いた。

ーー民放連続ドラマへの出演は『ゴーイング マイ ホーム』（2012年／カンテレ・フジテレビ系）以来、13年ぶりになりますね。

宮粼あおい（以下、宮粼）：もうそんなに経つのですね。『ちょっとだけエスパー』というタイトルで主演が大泉（洋）さんと聞いて、絶対に面白いに違いないと思い、参加しないという選択肢はありませんでした。お話をいただいたのは随分前だったのですが、「やりたいです」とすぐにお返事をしたのを覚えています。台本を読んでいてもワクワクしますし、観てくださる方も同じ感覚になっていただけると思うので、視聴者のみなさんの反応も楽しみです。

ーー本作で演じられている四季は宮粼さんのパブリックイメージに近いと感じるのですが、ご自身的にはいかがですか？

宮粼：役を演じるにあたって特別なことは全くしていないので、自分に近い役ではあると思います。四季は、彼女のセリフにもあるように「漬物石みたいに重い」という一途な部分があるので、ぶんちゃん（大泉洋）に対して愛情を100％で伝えることは心がけています。

ーー四季はまだ謎だらけの存在ですが、宮粼さんは文太と四季の関係性をどのように見ていますか？

宮粼：文太と四季の関係性が素敵であればあるほどいいと思っているので、私はとにかくぶんちゃんのことを大好きな気持ちで毎日過ごしています。その思いが強ければ強いほど、いろいろな感情が芽生えてくるので。

ーー大泉洋さんとは『あにいもうと』（2018年／TBS系）以来の共演となりますが、7年ぶりに共演してみて何か変化を感じたことはありますか？

宮粼：7年前に共演したときは、こんなに笑っていた記憶がないんです。大泉さんがよりおもしろくなっていると私は勝手に思っています（笑）。何を話してもずっとおもしろいですし、みなさんがテレビで見ているような大泉さんがそのまま現場にいらっしゃると言いますか……。存在自体がとても愛らしい方だなと改めて実感しています。

ーー豪華キャストが集まっている本作ですが、大泉さんを中心に笑いの絶えない撮影現場になっているようですね。

宮粼：文太、四季、桜介（ディーン・フジオカ）、半蔵（宇野祥平）、円寂（高畑淳子）の5人でセリフを回していくシーンは、大泉さんを中心に、劇団のようにみんなでリハーサルを重ねて本番に臨むようなイメージで、力を合わせて楽しく作り上げています。やっぱり大泉さんがいると楽しくなりますし、みんな元気をもらっています。それと、第1話を観て思ったのですが、大泉さんはやはり細かいところまできちんと考えながらお芝居をされているんだなと感じました。

ーー台本にはない“遊び”や“アドリブ”も多いと伺いました。

宮粼：すごく遊んでいると思います（笑）。ただの「行ってきます」というセリフを、監督に言われて少と低い声で言ってみたり、小道具のカメラをお芝居で使ってみたり……。みんなで“どうやったらおもしろくなるか”を考えて作り上げていく感じがとても楽しいです。

ーー久しぶりに民放連続ドラマの現場に入ってみて、前と変わったなと感じることはありますか？

宮粼：そこまで大きな変化を感じることはありませんが、今回は貴島（彩理）プロデューサーが毎日現場にいらっしゃってくださっているので、とても心強いですね。みんなで楽しみながら作品をより良いものにしようという思いが伝わってきますし、私もきちんと自分の役割を担って、作品の一部になっていけるように頑張ろうという気持ちが強くなります。

ーー『ちょっとだけエスパー』や公開中の映画『秒速5センチメートル』に加え、2026年にはNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送も控えているなど、話題作への出演が続きますね。

宮粼：いろんなことが重なってたまたま続いていますが、やはりお芝居をしている時間はとても楽しいです。それは安心してお仕事ができる環境がベースにあることのおかげでもあるので、本当に恵まれているなと実感しています。今はバランスよくお仕事ができていますし、みなさんと一緒にものづくりができる幸せを噛み締めています。

（取材・文＝宮川翔）