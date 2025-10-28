MLB¡¢2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼»²Àï¤Ë¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¡×È¯¸À¡ÄÌÜÅª¤Ï¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¡Ö¹ñÆâ¿Íµ¤¾å¾º¡×¤È¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥ÂÐºö¡×
¡¡¶Ã¤¤Î°Õ»×É½¼¨¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡¡10·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢MLB¤Î¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö2028Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¡¢10·î27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ÎWSÂè3ÀïÁ°¤ËESPN¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ò³«ºÅ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÃæÃÇ¤¬¡ËÌó11Æü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ë¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢MLB¤Ï¸ÞÎØ¤ò¡ÈÀ¤µª¤Îº×Åµ¡É¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¡£Ìîµå¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤ÏWBC¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¸ÞÎØ¤Ë¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢WBC¤Î²ÁÃÍ¤òÁêÂÐÅª¤ËÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢MLB¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢MLB¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNFL¡Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¡¢Ìîµå¡ÊMLB¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡ÊNHL¡Ë¤¬4Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢NFL¤ÈNBA¤Î¿Íµ¤¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢MLB¤Ï3°Ì¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤ÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¤ä·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ç¤âÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ØMLB¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë·ç¤±¡¢»î¹ç»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢²þÁ±ºö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤Þ¤À½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡MLB¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤È¤«¤½¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÞÎØ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÇÉ¸¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¡£¶¥µ»¹ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤NFL¤ÏÊÌ¤È¤·¤ÆNBA¤âNHL¥È¥Ã¥×Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¤â¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3A¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë¤ÎÁª¼ê¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬»²²Ã¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¡£MLB¤È¤·¤Æ¤âÆ±¤¸ÅÚ¾í¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï±½¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï2027Ç¯¤ËÏ«»È¸ò¾Ä¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô¤ÎÏ«»È¶¨Äê¤Ï2026Ç¯¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ó¤Ê±½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡È¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¡É¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤ÄãÌÂ¤Î»õ»ß¤á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤·¥¹¥È¥é¥¤¥¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¿Íµ¤²óÉü¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸ÞÎØÇÉ¸¯¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Ç¤ÏÆüËÜµå³¦¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÁª¼ê¤òÇÉ¸¯¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤Ï¡¢26Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÃæÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î³«ºÅ¤¬1¥«·îÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¤â¥Ï¡¼¥É¤µ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ÞÎØ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¡£¥×¥íÇÉ¸¯¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤éÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊÆÌîµå¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¥×¥í¤ò¥í¥¹¸ÞÎØ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡°ìÀâ¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤â¡Ö¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£