¢£±Ç²è¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¤â¤¿¤ì¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë±ÊÀ¥Î÷¤Ê¤É¡ØSTARRING¡Ù¥·¥ç¥Ã¥È①～③
King ¡õ Prince¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢±ÊÀ¥Î÷¤ÎÐí¤´é¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
King ¡õ Prince¤Ï12·î24Æü¤Ë7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¼ýÏ¿¶Ê¤ò²Í¶õ¤Î±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤½¤Î±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤äÆÃÊó¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¤â¤¿¤ì¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÐí¤´é¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Çー¥È´¶Éº¤¦¥«¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÐí¤´é¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤ÎÈà»á¤À¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤ª·Þ¤¨¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£