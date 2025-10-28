Ë§º¬µþ»Ò¡¢À¶Á¿¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¡õÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ø¤ÎÅÐÃÅ¤òÊó¹ð¤·¡¢À¶Á¿¤ÊÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤ÎÅöÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö¤ªåºÎï¤¹¤®¤ë¡×À¶Á¿¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¡õÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿Ë§º¬µþ»Ò
¡¡Ë§º¬¤Ï¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº× ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ #·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤ #¤¤ß¤Ê¤±¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·×9Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤È±·¿¤â¥á¥¤¥¯¤âËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¤¹¤®¤ë¤·¡¢¤È¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖË§º¬¤Á¤ã¤ó¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤ ¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¤«¤ï¤æ¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤·¡¢²Ä°¦¤¤¤ÎÆóÅáÎ®¤À¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
