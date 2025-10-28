ËÜÆü¤Î¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡ÛÌÃÊÁ¡¡(28ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡ûËÌ¶½²½ <4992> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î3.5¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë100Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï11·î10Æü¡£
¡û¥Æ¥»¥Ã¥¯ <6337> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î3.46¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë20Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï11·î13Æü¡£
¡û¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.5¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1800Ëü³ô(¶â³Û¤Ç1500²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï11·î4Æü¤«¤é26Ç¯10·î28Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ûÆü¥¬¥¹ <8174> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î3.7¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë400Ëü³ô(¶â³Û¤Ç90²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï10·î29Æü¤«¤é26Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥³¥á¥ê <8218> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.25¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë60Ëü³ô(¶â³Û¤Ç21²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï10·î29Æü¤«¤é26Ç¯1·î23Æü¤Þ¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î1.10¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë60Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï11·î14Æü¡£
¡Î2025Ç¯10·î28Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹