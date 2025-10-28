結成2年“M-1二回戦芸人”解散を発表「笑ってくれた皆様、心から感謝申し上げます」
お笑いコンビ・ガラン堂の中野ミズオ（24）が28日、自身のXを更新し、解散することを発表した。
【画像あり】解散を発表したガラン堂・馬場、中野それぞれの報告全文
中野は文書を投稿。「お疲れ様です。この度、ガラン堂は解散する事になりましたのでご報告いたします」と伝え、「これまで応援してくださった、笑ってくれた皆様、心から感謝申し上げます」と感謝した。
また「普通の生活では得られない経験を沢山させてくれたのがガラン堂でした。
一緒に夢を追いかけてくれた相方には、感謝しかありません」と、相方の馬場光（28）への思いをつづり、「これからは芸人として別々の道を歩きますが、それぞれパワーアップして現れる所存です」と意気込み。「また会いましょう。本当にありがとうございました」と結んだ。
また、馬場も自身のXを更新。「お疲れ様です。この度、ガラン堂は解散することになりましたのでご報告いたします」と書き出し、「応援して下さった皆さま、先輩、後輩、同期の言葉の全てが原動力でした」と思いを吐露。
そのうえで「私はコントが大好きです。形は変わりますが、引き続きお付き合いいただけましたら幸いです。本当にありがとうございました」と結んだ。
ガラン堂は、NSC大阪46期生の馬場光、中野ミズオにより2024年に結成。「M-1グランプリ」には、24年、25年に出場し、共に2回戦敗退だった。
