通貨信用力の低下に備えよ、「インフレトレード」で真価発揮の銘柄群 ＜株探トップ特集＞
―日経平均5万円突破の原動力に財政政策期待、コモディティ価格にも上昇圧力―
日経平均株価が5万円を突破した。背景には米国の金融緩和政策と、日本国内の財政拡張政策に対する期待がある。また、ドルの信用力が低下し、金を中心とするコモディティにマネーが流入した結果、インフレが加速する可能性も高まっている。マーケットにおいてインフレトレードに対する注目度が増すなか、投資妙味のある関連銘柄をピックアップしていく。
●米金融政策と日本の財政政策がインフレを増幅へ
米労働省が24日に発表した9月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比3.0％の上昇だった。伸びは8月の2.9％から加速したものの、市場予想の3.1％を下回っており、米株式市場では追加利下げへの期待が膨らんだ。日本の総務省が24日に発表した9月の全国消費者物価指数（生鮮食品を除くコアCPI）は、前年同月比で2.9％上昇。市場予想とは一致したとはいえ、8月の2.7％から加速した。
米国の利下げは将来のインフレを予見させるものとなる。日本ではアベノミクスを継承すると考えられている高市早苗自民党総裁が、内閣総理大臣に選出された。しかも憲政史上初の女性首相ということで、従来とは異なるアプローチの財政出動が期待されている。高市首相は既に新たな経済対策の策定に着手するよう指示を出したという。これも将来のインフレを予見させる政策である。
欧州では欧州中央銀行（ECB）が6月まで7回連続の利下げを実施しているほか、ドイツでは3月に大幅な財政拡張に舵を切った。中国でも9月に、中央銀行である中国人民銀行が金融政策の調整力を高めるとともに、財政政策との連携を強化する方針を発表している。世界的に金融緩和政策や財政政策が講じられるなか、世界景気の見立ては上方修正されている。国際通貨基金（IMF）は14日に公表した世界経済見通しにおいて、今年の世界経済成長率見通しを3.2％と予測し、7月時点の3.0％を引き上げた。
●ドルと円の信用力は低下
今年に入ってマーケットを揺るがせた米国の相互関税は、「トリフィンのジレンマ」が理論的な支柱になっている。ドルが世界の基軸通貨であることから、米国以外の国は貿易決済用のドルを、米国との貿易を通じて得ようとする。そのため米国は恒常的に貿易赤字が増え続けることになる。ドルの需要は常に高く、恒常的に割高状態となる。通貨高は米国の輸出産業を不利な立場に追い込み、これも米国の貿易赤字を増やす要因となる。貿易赤字を穴埋めするために米国は相互関税を実施することにしたが、これを米国の「懐具合」の厳しさの証左と考えれば、ドルは信用力の低下を余儀なくされることとなる。
一方、日本では普通国債残高が2025年度末には1129兆円に上ると見込まれている。債務残高の対国内総生産（GDP）比は240％と、G7（主要7カ国）のみならず、その他の諸外国と比べても突出した水準となっている。この状態で財政拡張を加えるということは、日本が発行する円の信用力懸念という火に油を注ぐようなものである。
高市首相は所信表明演説で、戦略的な財政出動を実施し、景気を良くすることで税率を上げずとも税収を増加させることを目指し、債務残高の伸び率を成長率の範囲内に抑えて、財政の持続可能性を実現するとした。しかし元大蔵官僚である片山さつき財務相は報道機関のインタビューで、補正予算の財源に関して税収の上振れや歳出の不用などで対応する考えを示しつつ、「それで足りなければ国債増発になる」と述べている。これも日本の懐具合を厳しくする材料と考えれば、円の信用力低下が警戒されることにつながる。