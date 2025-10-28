日韓混合バンドのCROWN HEADが10月26日、韓国・世宗中央公園で開催された野外フェス＜SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL＞に日本人アーティストとして唯一の出演を果たした。同フェス出演時のオフィシャルレポートをお届けしたい。

会場には約1万人の観客が詰めかけるなどソールドアウトの大盛況。心地よい風が吹き抜ける野外ステージに期待が満ち溢れる中、CROWN HEADのステージが幕を開けた。

オープニングを飾ったのは、TVアニメ『転生宗主の覇道譚 〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜』のオープニングテーマ「鬼灯(ほおずき)」。重厚なギターリフと情熱的なボーカルが響き渡り、冒頭から会場の空気を掌握した。続く「Cheese」では一転、軽快なリズムと遊び心あふれるサウンドで観客を引き込み、メンバー同士が笑顔を交わすたびにステージが輝きを増していく。

中盤の新曲「鳴ル銅雷(なるどら)」では、鋭く切り込むギターとドラムが重なり合い、まるで雷鳴のような衝撃を演出するなど、観客の息もつかせぬまま熱はさらに高まっていく。

ラストを飾ったのは、これからのCROWN HEADの歩みを象徴するバラードナンバー「Climbing」だ。穏やかなイントロから徐々に昂るメロディに乗せ、“これからも駆け上がっていく”という意志を込めた歌声が会場に響き渡る。音楽が国境を越え、ひとつの情熱となって会場全体を包み込んだ。

4月にユニバーサルミュージックからメジャーデビューを果たしたCROWN HEADは、1stデジタルシングル「Hidden」(テレビ朝日系ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』)に続き、2ndデジタルシングル「鬼灯」がアニメのオープニングテーマに抜擢されるなど注目度が高いロックバンドであり、韓国人メンバーを擁する彼らにとって、今回のフェス出演はまさに夢の舞台だったという。母国ファンの前で演奏するその姿には、覚悟と誇り、国や言葉を超えて響き合う音楽への純粋な情熱が宿る。結成からわずか半年で国境を越え、韓国野外フェスの舞台に立つという快挙を遂げた彼らのステージは、新時代の息吹を象徴するものだった。

■韓国＜SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL＞

10月26日(日) 韓国・世宗中央公園

詳細：SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL サイト

■4thデジタルシングル「Cheese/＋LOVE」

2025年10月22日(水)発売

配信リンク：https://crownhead.lnk.to/cheesePR

■レギュラーラジオ番組『CROWN CHAT』

放送日時：毎週土曜 19:30〜20:00

放送局：FM yokohama 84.7

https://www.fmyokohama.co.jp/program/crownchat

関連リンク

◆CROWN HEAD オフィシャルサイト

◆CROWN HEAD オフィシャルX

◆CROWN HEAD オフィシャルInstagram

◆CROWN HEAD オフィシャルTikTok