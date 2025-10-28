かつて“秒速で1億稼ぐ男”の異名を持ち、現在はタイに移住中の実業家・与沢翼氏（42）が28日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、彼女募集企画について言及した。

与沢氏は7月、元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。そこで「資産は相当あるわけじゃないですか。今どれくらいあるんですか?」と聞かれると「純資産で100億とかはあると思います」と明かし、視聴者を驚かせていた。

そして今月25日に突然Xを更新し、結婚相手を募集すると発表。「条件は20代の独身女性です。なぜ20代に限定するかというと、若い人といた方が今後の精神的回復のためにいいのかなと思ったからです」「顔重視というより、スタイル良い方が好みです」などと条件を挙げていたが、応募の中には「コメントなどもちゃんとしてて写真や動画だと綺麗な人も多いです」と好感触だという。

28日には「現在414名の方からご応募頂きました」と報告。「まぁでも、こんなデブオジサンにまだ何等かの需要があると分かって、生きててよかったです。子供たちと離れ、離婚のショックからなかなか立ち直れず、ちょっと前まで死のうとさえ思っていたところです。だから、お金目的でもいいです」といい「ちなみに言うと、私はけっして大富豪でもないですから、お金目的にするにも限度がありますし」としていた。