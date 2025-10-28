早大教授で元米国議会上院予算委員会補佐官の中林美恵子氏が28日、BS日テレ「深層NEWS」（月〜金曜後6・58）に生出演し、高市早苗首相がトランプ米大統領に対し、ノーベル平和賞に推薦すると伝えたことに見解を示した。

レビット米報道官は28日、日米首脳会談で来日中のトランプ氏に対し、高市氏がノーベル平和賞に推薦することを伝達したと明らかにした。

この意図を問われた中林氏は「どのようにトランプ大統領の関心を買うのかが最大のテーマだったはず」と、今回の訪日での日本側の最重要課題について述べた。

「今回トランプ大統領は、天皇陛下にお目に掛かった時にも“自分はピースメーカーだ”とおっしゃっていて、ASEANでの会合の時も、タイとカンボジアの和平合意にサインをするために行ったんじゃないかと言われるくらい、ご本人はピースメーカーにこだわっている。“今まで8件の和平交渉を成功させてきた”と豪語しているくらいですから」。そう指摘しつつ、「その先ノーベル平和賞も大事かもしれないけど、“オバマ（元米大統領）さえ取ったんだから、自分が取るのは当然だ”というこだわりがもの凄く大きい」と分析。「そこをうまく突くには、推薦しますよというのは大事になってくるんじゃないですかね」と、日本側の狙いを評した。

今回の推薦を踏まえ、中林氏は「日本が、世界の秩序とか人権も含めた平和、民主主義にどういう立ち位置でコミットするのかが大事になってくる」とし、「同じような手法と立ち位置でコミットするなら、（トランプ氏が）ノーベル平和賞だということになる」と述べた。

とはいえ、紛争に対するトランプ氏の和平合意の手法には、賛否両論あるのは事実だ。中林氏も「残念ながら、トランプ大統領のやり方が全部いいとは世界中が認めているわけじゃない。そうすると、このコミットはある意味、アメリカに日本は付いていくんだというコミットのようにも見える」と、“副作用”を指摘。「将来的にはリーダーシップを発揮しなければいけない側面があるんだとは思いますけどね」とも述べた。