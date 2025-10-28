·õÆ»Éô¤Ç½ý³²µ¿¤¤¡¢¶µÍ¡ÂáÊá¡¡Ãæ³ØÀ¸ÆÍ¤Èô¤Ð¤·¡Ö»ØÆ³¤Î°ì´Ä¡×
¡¡°ñ¾ë¸©ºùÀî»Ô¤Î»ÔÎ©µÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Ç2023Ç¯¡¢·õÆ»Éô¤Î»ØÆ³Ãæ¤ËÃæ³Ø1Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¡¢Á´¼£ÉÔ¾Ü¤ÎÇ¾ÀÔ¿ñ±ÕÏ³½Ð¾É¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï28Æü¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¶µÍ¡¤ÎÃ«ÃæÃ£ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¡áÆ±»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»ØÆ³¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¡¢ÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸ÅÌ¤Ïº£¤âÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅÐ¹»¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï23Ç¯10·î19Æü¸á¸å4»þ15Ê¬¤´¤í¡ÁÆ±5»þÈ¾¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÎ©Åí»³³Ø±àµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤ÇÀ¸ÅÌ¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡»Ô¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢·õÆ»Éô¸ÜÌä¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÊÌ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¡£