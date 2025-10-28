クリープハイプの長谷川カオナシ、初ソロアルバム『お面の向こうは伽藍堂』より「ハエ記念日」を先行配信
クリープハイプの長谷川カオナシ(B)が10月29日、配信シングル「ハエ記念日」をリリースする。同楽曲は、11月26日リリースの自身初ソロアルバム『お面の向こうは伽藍堂』より、先ごろリリースされた「金木犀」に続く、2曲目の先行配信となるものだ。
楽曲「ハエ記念日」のアレンジを手がけたのは、長谷川が敬愛するシンガーソングライター谷山浩子と石井AQ。毒々しく鋭く刺すようなサウンドと歌詞が印象的な仕上がりだ。
そして、アルバムの購入者特典の詳細と絵柄も公開となった。タワーレコード、HMV、TSUTAYA RECORDS、Amazon.co.jp、楽天ブックス、UNIVERSAL MUSIC STORE／クリープハイプオンラインショップの特典“人脈カードゲーム”は、長谷川カオナシ自身が収録曲をモチーフに描いたイラストをもとに、それぞれ異なるデザインで作成された。各店舗ごと、コンセプトに合わせた2枚セットとなっており、全12種が展開される予定だ。
また、Amazon.co.jpでアルバムを予約すると抽選で招待される、『お面の向こうは伽藍堂』リリース記念ミニライブイベント＜お面のこちらで前夜祭〜カオナシがしっぽり歌う夜〜＞の応募期間は10月31日9:59まで。同イベントは11月25日にAmazon Music Studio Tokyoで行われる。
■先行配信シングル「ハエ記念日」
2025年10月29日(水) 配信開始
配信リンク：https://kaonashihasegawa.lnk.to/Fly_Day
■先行配信シングル「金木犀」
2025年9月23日(火) 配信開始
配信リンク：https://kaonashihasegawa.lnk.to/sweet_olive
■初ソロアルバム『お面の向こうは伽藍堂』
2025年11月26日(水) 発売
予約リンク：https://kaonashihasegawa.lnk.to/1stAL_CD
UMCK-1810 ￥3,520(税込)
形態仕様：CD＋歌詞ブックレット
▼トラックリスト ※全12曲
01 ねんねんころり
02 かくれんぼの達人
03 刹那の夏
04 恋する千羽鶴
05 あなたはきっと
06 ハエ記念日
07 金木犀
08 かの森のペンフレンド
09 僕の居ない明日に吠え面かきやがれ
10 鶏姫様を食べられない
11 ウサギとオオカミ
12 馬の骨に候
●店舗別購入者特典
長谷川カオナシ作「人脈カードゲーム」(2枚入り6セット / 全12種)
・タワーレコード：トレカセットA “ララバイ”「ねんねんころり」&「ウサギとオオカミ」
・HMV：トレカセットB “メリーデイズ” 「鶏姫様を食べられない」&「僕の居ない明日に吠え面かきやがれ」
・TSUTAYA RECORDS：トレカセットC “フライデイ”「ハエ記念日」&「金木犀」
・Amazon.co.jp：トレカセットD “ロードミラージュ”「刹那の夏」&「かの森のペンフレンド」
・楽天ブックス：トレカセットE “キディンミーソフトリー”「恋する千羽鶴」&「あなたはきっと」
・UNIVERSAL MUSIC STORE & クリープオンラインショップ：トレカセットF “ノーバディ”「馬の骨に候」&「かくれんぼの達人」
・その他 一般店：B2ポスター
■イベント＜お面のこちらで前夜祭〜カオナシがしっぽり歌う夜〜＞
日程：2025年11月25日(火)
時間：夜帯
※集合時間・開演時間は、Amazon.co.jpで対象商品をご購入いただいた中から抽選で選ばれた当選者のみにお知らせ
会場：Amazon Music Studio Tokyo (東京都渋谷区神南1-6-9 トップヒル神南ビル)
出演：長谷川カオナシ
内容：ミニライブ
■＜フシアナサンとロムの会〜カオナシが丸腰で歌う夜〜＞
2025年11月30日(日) 東京・日本橋三井ホール
open17:15 / start18:00
特設ページ：https://www.creephyp.com/feature/hasegawakaonashi_2025
■クリープハイプ ライブ情報
▼2025年
＜テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＞
11月02日(日) 幕張メッセ4〜6ホール
＜氣志團万博2025＞
11月15日(土) 幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
＜GFEST.2025＞
11月22日(土) Gメッセ群馬
＜結びの夢番地2025 supported by みろくの里＞
12月14日(日) 広島県立ふくやま産業交流館 ビッグ・ローズ
＜MERRY ROCK PARADE 2025＞
12月21日(日) ポートメッセ名古屋1〜3号館
＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞
12月27日(土) インテックス大阪
＜rockin’on presents COUNTDOWN JAPAN 25/26＞
12月29日(月) 幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール
▼2026年
＜FUKUOKA MUSIC FES.2026＞
01月25日(日) みずほPayPayドーム福岡
