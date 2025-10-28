»î¸³Ä´ºº¡¢½¾ÍèÊý¿Ë¤Ç¼Â»Ü¡¡¿åËóÉÂÃÏ°è¡¢11·î²¼½Ü¸¡ºº
¡¡¿åËóÉÂÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢´Ä¶¾Ê¤¬2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë½»Ì±·ò¹¯Ä´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï28Æü¡¢»î¸³Ä´ºº¤ò11·î²¼½Ü¤«¤é»Ï¤á¡¢Ìä¿Ç¤ä¿Ç»¡¡¢¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£MRI¤ÈÇ¾¼§·×¤ò»È¤Ã¤¿¸¡ºº¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤«¤é¡Ö¾É¾õ¤ò¸«Æ¨¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÊý¿ËÄÌ¤ê¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»³Æ¼Ò¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¿¹·ËÆÃ¼ì¼ÀÉÂÂÐºö¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÀìÌç²È¤«¤é¤â¸¡ºº¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ëµ»½Ñ¤Ï»È¤¦¤Ù¤¤À¤È°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡10·î²¼½Ü¡¢·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¡¢¾åÅ·Áð»Ô¤Î½»Ì±¤Ë»î¸³Ä´ºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ°ÍÍê¤òÍ¹Á÷¤·¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï40¿Í¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£Ìä¿Ç¤Ê¤É¤Ï1Çñ2Æü¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òÁÛÄê¤·¡¢Ä´ºº½ªÎ»¸å¤Ë·ë²Ì¤Î³µÍ×¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÊý¿Ë¡£