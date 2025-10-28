俳優の石田ゆり子（56）が26日、Instagramを更新。愛猫がくつろぐ、生活感あふれる自宅の様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）

これまでもInstagramで、物であふれたテーブルや、ぬいぐるみがたくさん置かれた棚など、生活感あふれる自宅の様子を公開し、話題になっていた石田。

ソファで愛猫がくつろぐ生活感あふれる自宅の様子公開

26日の投稿では「お寒うございます。床暖房の季節になりました。お久しぶりねのタビです。さいきんは、アレルギーも良くなってきて、ほぼカイカイしなくなりまして、ふっくらまるまるしています」とつづり、自宅のソファで、クッションに囲まれてくつろぐ飼い猫・タビを紹介している。「タビちゃんさ、ちょっと調子よさそうじゃない？太ってきたしね。カイカイもなくなってきたよね」と、タビに話しかける様子も披露。

この投稿には、石田の自宅にも来たことがある俳優の板谷由夏が「タビ会いたいです」とコメントしており、ファンからも「幸せな日常のお裾分け、いつもありがとうございます」「温かさを感じます」「人気者のタビちゃん、元気そうで良かったです」など、多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）