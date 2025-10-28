ÄÅµ×°æ¤ä¤Þ¤æ¤ê±à»ö·ï¡¦¿¢¾¾À»»à·º¼ü¡Ê35¡Ë¤ÎºÆ¿³ÀÁµáÇ§¤á¤Ê¤¤È½ÃÇ³ÎÄê¡ÄºÇ¹âºÛ¤¬ÆÃÊÌ¹³¹ð¡Ö´þµÑ¡×¡¡Æþ½ê¼Ô¤é45¿Í»¦½ý
¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ÇÆþ½ê¼Ô¤é45¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¿¢¾¾À»»à·º¼ü¡Ê35¡Ë¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¿¢¾¾»à·º¼üÂ¦¤ÎÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¢¾¾À»»à·º¼ü¤Ï2016Ç¯7·î¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¾ã³²¼Ô»ÜÀß¡ÖÄÅµ×°æ¤ä¤Þ¤æ¤ê±à¡×¤ÇÆþ½ê¼Ô¤é45¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¢¾¾»à·º¼üÂ¦¤ÏºÆ¿³ÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¿³¤Î²£ÉÍÃÏºÛ¤ÇÀÁµá¤¬´þµÑ¤µ¤ì¡¢Æó¿³¤ÎÅìµþ¹âºÛ¤â°ì¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¹³¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤ËºÆ¿³ÀÁµá¤òÂà¤±¤ë·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇºÆ¿³¤òÇ§¤á¤Ê¤¤È½ÃÇ¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£