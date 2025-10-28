上空に寒気が流れ込んだ影響で、この秋一番の冷え込みとなった28日朝の県内。最低気温は南小国町で平年を3℃以上下回る3.3℃を記録するなど18の観測地点のうち11地点で10℃を下回りました。



■洲粼湧貴記者

「現在熊本市中央区に来ていますが、スーツの上から何も羽織らないと非常に寒く感じます」



日中も気温はあまり上がりませんでした。28日の熊本市の「最高」気温は19.7℃。8日前の「最低」気温20.3℃を下回りました。





■街の人「寒いですね。急に寒くなりましたね」「（最近は）寒いと思ったら暖房をつけています」「寒かったらホットカーペットを敷いているのでそれをつける」

急激に進んだ冷え込みの影響はお昼どきにも。



■客

「結構寒くなってきていてあったかいうどん食べたいなと」



■五平太 店主・松本金一郎さん

「きょうも寒くなって極端にお客さんが増えた。ちょっと忙しかったなくらいが良いけど。（店頭に）並ぶくらいの日もある」





熊本市東区の婦人服店では先週まで半袖の服が売れていたそうですが…。



■森の詩ピアクレス店・田原オーナー

「紅葉（を見に）行くので、オシャレで温かいものを（求めるお客さんが多い）。春夏秋冬というのがなくなっていますね。夏から冬物という感じ」



今週はニットなどの冬物を求める人が多くなったといいます。「夏から冬」へ。秋を飛び越えたようなこの冷え込みは、29日も続く見込みです。

