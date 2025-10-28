「何着ればいいか分からん！」→【ユニクロ】へ！ マニア絶賛♡「万能カーデ」

肌寒さを感じるようになった季節、何を着ればいいか迷う……。そんな大人女性には、オンにもオフにも使いやすいカーディガンがおすすめ。プチプラで揃えるなら、マニアも絶賛している【ユニクロ】のアイテムが狙い目かも。今回編集部が注目したのは、きれい見えが狙える細リブのカーディガン。シンプルで着まわしやすく、秋のデイリーコーデで手放せなくなるかも。

すっきりと着こなせるコンパクトなリブカーディガン

【ユニクロ】「メリノリブクルーネックショートカーディガン」\3,990（税込）

2児のママインフルエンサー@asamimiiiiさんが、「秋コーデに欠かせない万能カーディガン」と絶賛しているカーディガン。細リブ素材のすっきりとしたシルエットで、メリハリのある上品なコーデに仕上がっています。シンプルなクルーネックなので、タートルネックやハイネックのインナーとも好相性の予感。きれいめにもカジュアルにも振りやすく、1枚あれば毎日コーデでヘビロテできそう。

1枚で主役に！ ボーダー柄の秋っぽカーディガン

【ユニクロ】「メリノリブクルーネックショートカーディガン」\3,990（税込）

こちらは同じ商品名の、ボーダー柄がアクセントになったバージョン。シンプルなワンツーでもサマになり、忙しい大人女性の強い味方になってくれるかも。ダークブラウンとネイビーというシックな色展開で、プライベートはもちろんオフィスシーンにもマッチしそう。@asamimiiiiさんのようにジーンズでカジュアルに仕上げるほか、プリーツスカートと合わせてプレッピーに着こなすのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@asamimiiii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M