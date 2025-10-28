個人VTuber・結城さくな、デビュー1周年で新ビジュアル公開「全力で応援するね！」「新しいさくにゃんも最強に可愛い！」
個人VTuberの結城さくなさんが、28日までに自身のエックスを更新。デビュー1周年を迎え、新たなビジュアルを公開すると、ファンから「かわいい！」と絶賛の声が相次いだ。
【動画】結城さくなさんの“新ビジュ”がお披露目された1周年記念配信
事務所に所属しない個人勢として活動するさくなさんは、2024年10月にデビュー。配信開始からわずか2カ月でチャンネル登録者数100万人を突破した人気VTuberだ。27日に迎えたデビュー1周年を記念し、自身のチャンネルで「【１周年】新ビジュアルお披露目！新しいじぶんに大変身っっっっ！！！！」と題したライブ配信を実施。さらにパワーアップした新ビジュアルを披露した。
配信後にはエックスも更新し、「あたらしいわたし、これからのわたし！」とコメント。かわいらしい笑顔のバストアップショットを公開している。
新しい姿を見たファンからは、「全力で応援するね！」「新しいさくにゃんも最強に可愛い！」「自分リスタート！これからのさくにゃんにも幸あれ！」「ふにゃっとした笑顔がぴったり！新しいさくたんも可愛すぎる」など、温かい声援が寄せられていた。
引用：「結城さくな」エックス（＠yuki_sakuna）
