ONE N’ ONLYオフィシャルカレンダー、12.26発売！ 2026年のテーマはKINGとPOP 表紙＆特典カット一挙解禁
男性5人組ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLYによる「ONE N’ ONLY OFFICIAL CALENDAR 2026」が、を12月26日に発売されることが決定。表紙カット2種＆特典カット10種の計12カットが一挙解禁された。
【写真】相反する魅力を凝縮した“両面カレンダー”裏表紙はPOP ver.
2018年にデビューして以来、「ONE N’ ONLY（＝ONE AND ONLY）」というグループ名を象徴するかのように「唯一無二」のスタイルでファンを魅了し続けている5人組ダンス＆ボーカルグループ。
メンバーは、ボーカルのTETTA（1997年11月24日生まれ）、REI（1997年1月2日生まれ）、EIKU（1999年12月19日生まれ）と、ラップ＆ダンサーのHAYATO（1999年9月17日生まれ）、NAOYA（1998年4月6日生まれ）。2023年に開催した南米ワンマンツアーを経て、本来彼らがもつオリエンタルな神秘性に加えて、アマゾンの熱帯雨林を彷彿とさせるパワフル＆ミステリアスなエッセンスや、ラテンミュージックなどの南米カルチャーを取り込み、進化を続けている。
さらに、MusicVideoは世界各国で注目を集め、南米・アジア圏・欧州からのアクセスが殺到し、合計再生回数は3000万回を突破。TikTokフォロワー数は、日本人男性音楽アーティストでは1位となる約570万人を誇り、また動画の総再生回数は6.2億回を超える。
2025年、ユニバーサルミュージック／PolydorRecordsと全世界契約し、6月18日にメジャー1stシングル「BLAST」をリリース。9月より自身最大規模となるぴあアリーナMM公演を含む全国6ヵ所14公演のツアー「LIVETOUR2025『LUMINA』」を開催した。11月26日にはメジャー1stアルバムとなる『AMAZONIA』のリリースも控えている。
そんな彼らの2026年カレンダーのテーマは、“KING”と”POP”。相反する2つの世界観を、彼ららしい感性で大胆に表現した、彼らの進化を体感できる作品となっている。“KING”スタイルでは、モード系の重厚な衣装に、煌びやかなアクセサリーを身にまとっている。一方、“POP”スタイルでは、ビビッドカラーの衣装で登場。笑顔を浮かべるメンバー同士の自然な表情や遊び心が満載。モードとカジュアル、クールとキュート―相反する魅力を凝縮した“両面カレンダー”に仕上がっている。カレンダーをめくるたびに、5人が築く唯一無二の世界観に惹き込まれ、その月の気分で彼らの二面性を楽しむことができる。
そして今回解禁となった表紙カットでは、対照的な魅力をみせる。“KING”スタイルでは、深みのあるブラックの衣装に身を包み、鋭い視線に堂々とした立ち姿で、圧倒的カリスマ性を披露。対する“POP”スタイルでは、一転してカラフルな装いで、見る人の心をパッと照らす。どちらの表紙も”今”の彼らを象徴する唯一無二の世界観を味わうことができる。
さらに、それぞれのメンバーが2つのテーマを独自に表現した計10枚の豪華特典カットも一挙解禁。ギャップのある表情を魅せる、5人それぞれの個性が際立つソロカットとなっている。
サイズはA5、卓上紙ケース入りとなる。購入者特典は生写真（ソロカット）。絵柄は販売場所（スタダ便／楽天ブックス）ごとに5種類ずつ、全10種類を用意。全10種類より希望の絵柄1枚を選ぶことができる。
そして発売記念イベントの開催も決定。詳細は後日発表予定。
「ONE N’ ONLY OFFICIAL CALENDAR 2026」は、SDPより12月26日発売。価格3000円（税込）。
