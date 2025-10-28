タレントの稲村亜美さんが2025年10月28日、ゴルフ場で撮影した近影をインスタグラムで公開し、「めちゃくちゃ綺麗」などと反響を呼んでいる。

稲村さんはインスタで4枚の写真を公開した。1枚目は晴天のゴルフ場で撮影されており、半袖トップスに超ミニ丈のボトムスといった装いで、満面の笑みでポーズを決めた稲村さんが写っている。ほかにはドレスアップした姿や、スーツケースで移動している場面もある。

投稿文では「Audemars Piguet Golf Trophy 2025 Playoffと前夜祭 参加させていただきました」と、スイスの高級時計ブランド「オーデマ・ピゲ」が芥屋ゴルフ倶楽部（福岡県糸島市）で催したイベントに参加したことを報告。下記のようにも振り返った。

「東京チームと名古屋チームの熱い戦いも第5回目だそうで みなさんの気合いと本気さを感じられ応援にも熱がはいりました いつかこんな素敵な時計が似合うような人になりたいですね 参加された皆さまお疲れさまでした！」「怒涛の移動もひとまず終わり！」

投稿のコメント欄には、「亜美さん素敵すぎです」「めちゃくちゃ綺麗です」「やべぇ惚れる」「ゴルフウェア姿も素敵ですね！今でも十分APの時計はお似合いになると思います」といった声が寄せられている。