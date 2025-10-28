本当に70代!? アグネス・チャンと元歌手の姉にびっくり 「素適な姉妹」「若い」と反響
歌手でタレントのアグネス・チャンが27日、自身のインスタグラムを更新し、かつて歌手として活動していた姉アイリーンと写る2ショットを公開し、ファンから
【写真】本当に70代!? アグネス・チャンと姉の2ショット
アグネスは「姉と香港のお祭りに行って、楽しかったです。光るコップのドリンクが美味しかったです」とつづり、姉のアイリーンと写る2ショットを公開。アイリーンは70年代に香港で歌手として活動し、テレビドラマにも出演。アグネスが日本での「ひなげしの花」のヒットなどで人気になると、妹のサポートに回っていた時期もある。
今年8月に70歳を迎えたアグネス、アイリーンの若々しい2ショットに、コメント欄には「お姉さん、お若いですね」「アグネスもお姉さんも綺麗」「アイリーン？＆アグネス素適な姉妹です」といった反響が寄せられている。
引用：「アグネス・チャン」インスタグラム（＠agneschan1）
