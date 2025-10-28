1Ç¯Á°¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¡Ö²á¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡À®Ä¹¿¿¤ÃÂþÃæ¡Ä¶¯¹ë¹»¤Î2Ç¯À¸DF¤¬ÀÀ¤¦¡Öº£Ç¯¤³¤½¡×
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¼ÀÉ÷¤ÎÇ¡¤¯¸½¤ì¡¢Àµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÍúÀµ¼Ò¤Î2Ç¯À¸DF¹â²°Éß±Êµ±¤Ï¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢ÂçºåÉÜÍ½Áª½à·è¾¡¤ÎÂçºå»º¶ÈÂçÉíÂ°¹âÀï¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à³èÌö¤Ç4-3¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾8Ê¬¡¢MFÄ»»³ÍÛÅÍ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËMFÂç½Å·òÆóÏ¯¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤ÈDF¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ËÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¶¯Îõ¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏDF¤¬É¬»à¤ÇÂ¤ËÅö¤Æ¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òÂç½Å¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤ÏÃæ±û±¦´ó¤ê¤ÇÂç½Å¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢±¦¥ï¥¤¥É¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¹â²°Éß¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ±¦¡Ê±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë²ÃÂ®¡£Âç½Å¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀFWÎÓ½á¿ð¤Ø¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¡£Àµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÎÓ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÂç½Å¤¯¤ó¤Ï¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤»¤ëÁª¼ê¡£¥ï¥¤¥É¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³«¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Áê¼ê¤¬ËÍ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤ËÁö¤Ã¤¿¤é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤âÁ°È¾¤«¤éÂç»ºÂçÉíÂ°¤ÎÁª¼ê¤¬Â®¤¤¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁá¤¯Æþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¤ê¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¾å¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½³¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â²°Éß¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï·è¤·¤Æ¶öÈ¯Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢åÌÌ©¤Ê»×¹Í¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÃÂ®ÎÏ¡¢¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢Ä·ÌöÎÏ¤ò´Þ¤á¤¿¤º¤ÐÈ´¤±¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËÆ¬Ç¾¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾ÍèÀ½½Ê¬¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº£¡¢²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁª¼ê¸¢ÂçºåÉÜ·è¾¡¡¢¹â²°Éß¤ÏºåÆîÂç¹â¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Î2½µ´ÖÁ°¤ËA¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½Áª¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤âÆ²¡¹¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·è¾¡¤ÇÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾8Ê¬¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥É¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿»þ¡¢¹â²°Éß¤Ï¡ÖÃ¥¤¨¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Î½Ö´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÀè¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµÕ¤Ë¼«Ê¬¤¬³«¤±¤¿º¸¥µ¥¤¥É¤Î¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¡£Ìá¤ê¤¤ì¤º¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÄËº¨¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÎ®¤ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÍúÀµ¼Ò¤Ï¡¢Âç¤¤¯Êø¤ì¤ÆÂçÎÌ5¼ºÅÀ¡£·è¾¡Àï¤Ç0-5¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÉ¤á¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò²á¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£¤Ç¤â²ù¤·¤¤¤·¡¢¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÁê¼ê¤¬°ã¤¦¡Ê·è¾¡¤Ç¶½Ô¢¤ÈÂÐÀï¡Ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬³èÌö¤ò¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¡¢²áµî2Âç²ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤³¤½ÀäÂÐ¤ËÁ´¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¤¡£
¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï1Ç¯´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÌîÄ¾¼ù´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ø¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ëÆ°¤¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2ÅÀÌÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÆ°¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£À®Ä¹¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¤¤ë¹â²°Éß¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ·è¾¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÌöÆ°¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë