48チームが参加する初のワールドカップ、1日に最大8試合、合計104試合開催

FIFA U-17ワールドカップ カタール2025の現地組織委員会（LOC）は現地時間10月27日、大会公式チケッティングアプリ「RoadtoQatar」をローンチしたと発表した。

11月3日から27日にかけて開催され、廣山望監督が率いるU-17日本代表も出場する同大会において、ファンにとって必要不可欠なツールになる。

このアプリでは、チケットの表示だけではなく友人や家族への転送も行うことができる。「全参加者は、購入したチケットにアクセスし、アスパイア・ゾーンの競技コンプレックスおよび決勝戦のためにハリーファ国際スタジアムに入場するために、このアプリをダウンロードする必要がある」と伝えている。

また、2025年に開催されるFIFAアラブカップやFIFAインターコンチネンタルカップなど、カタールで今後予定されている他のイベントの統一チケッティングプラットフォームとしても機能する。「ファンに単一のアプリケーションを通じて全トーナメントへのシームレスなアクセスを提供する」と言及している。

FIFA U-17ワールドカップ カタール2025は、48チームが参加する初のFIFAワールドカップであり、1日に最大8試合、合計104試合が開催される。U-17日本代表は、11月3日の初戦でU-17モロッコ代表とグループステージ初戦を戦う。大会は、11月27日にハリーファ国際スタジアムで行われる決勝戦で幕を閉じる。

全試合のチケットは公式サイトで販売が開始されており、1日パスは20カタール・リヤル（約800円）に設定されている。カタールでは、12月にFIFAアラブカップが開催。第2回目となるFIFAインターコンチネンタルカップも12月に行われる予定となっており、大規模なスポーツイベントが続くことになる。（FOOTBALL ZONE編集部）