お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司が２８日までに自身のＳＮＳを更新。ＪＲＡで活躍する坂井瑠星騎手と佐々木大輔騎手の２人と品川駅の構内で遭遇した出来事を報告した。

山内はインスタグラムで「品川駅で偶然出会った坂井璢星ジョッキーと佐々木大輔ジョッキー」と報告。「めちゃくちゃテンション上がって写真撮ってもらった」と３人が並んだ自撮りショットを添えた。

さらに「２人とも馬券めちゃくちゃ買ってるジョッキーだったのでテレビ見てる有名人の人に会えた感覚でベラベラ喋りかけてしまいました」と告白。続けて坂井瑠星騎手には「フォーエバーヤングに乗りにアメリカに行くとこだったみたいです」「まじでフォーエバーヤング頑張ってほしいし、坂井君も無事に騎乗して帰ってきてほしいですね」とエールを送っていた。その坂井騎手は今週末にフォーエバーヤングとのコンビで米国Ｇ１のブリーダーズカップクラシック（日本時間１１月２日、デルマー競馬場・ダート２０００メートル）に挑戦する。

この投稿には「ラッキーでしたね」「偶然なんて凄い」「いつにも増して笑顔なので、喜びが伝わってきます」「本当に嬉しそうな表情」「おじさんが１番の笑顔〜」「気持ちわかる〜」などのコメントが寄せられている。