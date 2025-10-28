16ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÆÊÌÚ¸©¤ÎÃËÀ¶µ»Õ(55)¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡¡Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡
¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç16ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÆÊÌÚ¸©¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
28ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÃËÀ¶µ»Õ(55)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÏµîÇ¯8·î¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç18ºÐ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é16ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¿ÀÆàÀî¸©ÀÄ¾¯Ç¯ÊÝ¸î°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢À¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤Ï½èÊ¬¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£