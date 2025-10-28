¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þ¥×¥íÌîµå ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï ºå¿À-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(28Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)

¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£

1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë4²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿»³ÀîÁª¼ê¤Ïºå¿À¡¦ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬2µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿135¥­¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö³Î¿®¤ÎÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£
»³ÀîÁª¼ê¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç6ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤È¹¥Ä´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»³ÀîÁª¼ê¤Ï¡ÖÂÇ¤Ä¤Ù¤­¥Ü¡¼¥ë¤òÀ°Íý¤·¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò°ì¿¶¤ê¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤â¾¡¤Á¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£

¤³¤ì¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¤­¤¿¤¡¤¡¤¡¡×¡Ö¤É¤¹¤³¤¤»³ÀîÊæ¹âÁª¼êÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»³ÀîÊæ¹â¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£