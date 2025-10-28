¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¤¤¿¤¡¤¡¡×»³ÀîÊæ¹â¤¬2»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡ª
¡þ¥×¥íÌîµå ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï ºå¿À-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(28Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë4²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿»³ÀîÁª¼ê¤Ïºå¿À¡¦ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬2µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿135¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö³Î¿®¤ÎÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£
»³ÀîÁª¼ê¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç6ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤È¹¥Ä´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÀîÁª¼ê¤Ï¡ÖÂÇ¤Ä¤Ù¤¥Ü¡¼¥ë¤òÀ°Íý¤·¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò°ì¿¶¤ê¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤â¾¡¤Á¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¤¤¿¤¡¤¡¤¡¡×¡Ö¤É¤¹¤³¤¤»³ÀîÊæ¹âÁª¼êÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»³ÀîÊæ¹â¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£