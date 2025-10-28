カナダ出身の歌手ネリー・ファータドが、「当面の間」パフォーマンス活動を休止することを発表した。「セイ・イット・ライト」などのヒット曲で知られ、「I'm Like A Bird」で2002年に開催された「第44回グラミー賞」の最優秀女性ポップボーカル・パフォーマンスを獲得したネリーは、「ほかの創作活動や個人的な取り組み」に専念するためと声明を発表した。



【写真】“最後”となったミュンヘンでのパフォーマンス

デビューアルバム「ネリー・ファータド!」発売25周年を記念した投稿で、ネリーはこう発表している。「私は当面の間、パフォーマンスの場から離れ、これからの人生のフェーズによりふさわしいと感じる、創造的かつ個人的な取り組みに専念することにしました」「これまでのキャリアは本当に楽しく、もともと趣味として始めたものが、幸運にも仕事になっただけで、曲作りは今でも大好きです。今後も私がソングライターであることには変わりありません」



2025年8月に独・ミュンヘンで開催されたスーパーブルームが最後のパフォーマンスとなったネリーは、最近のTikTokをきっかけにした人気の再浮上や、長年応援してくれたファンたちにお礼の言葉を述べている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）