¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè3Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿5²ó¤ËÊ»»¦¥×¥ì¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡5²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶Âç¤¬±¦Íã±Û¤¨¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢·Þ¤¨¤¿8ÈÖ¡¦³¤Ìî¤ÎÂÇÀÊ¡£³¤Ìî¤Ï¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¡£¤³¤ì¤ò°ìÎÝ¡¦Âç»³¤¬¹¥Êá¤·¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎËÒ¸¶Âç¤òÆó¡¢»°ÎÝ´Ö¤Î¶´»¦¥×¥ì¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç1»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿³¤Ìî¤òÆóÎÝ¤ÇÉõ»¦¡£Âç¥Ô¥ó¥Á¤«¤é°ìÅ¾¡¢°ìµ¤¤Ë2»à¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤¬Âç´¿À¼¤ÇÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1¡Ý1¡£¼¡¤Î1ÅÀ¤ò¤É¤Á¤é¤¬Ã¥¤¦¤«¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£