「高濃度でＰＦＡＳ検出」と沖縄の米軍基地周辺の住民らが公害調停を申請…ＰＦＡＳでの申請は全国初

発がん性が指摘されている有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）が沖縄県内の米軍基地周辺から高濃度で検出されているとして、基地周辺の住民らでつくる市民団体が、国に基地内の立ち入り調査などを求める公害調停を同県公害審査会に申請した。

２７日付。総務省によると、ＰＦＡＳに関する公害調停の申請は全国で初めて。

ＰＦＡＳを巡っては、県が２０１６年、沖縄市など７市町村約４５万人に給水する浄水場の水道水源から高濃度のＰＦＡＳを検出したと公表。同水源は、米軍嘉手納基地（沖縄市など）周辺にあり、その後、県は同基地や米軍普天間飛行場（宜野湾市）周辺を独自に調査した結果を踏まえ、「米軍基地内に汚染原因が存在する蓋然性が高い」と訴えている。

今回の申請では、「水質汚染の拡大防止などの努力を十分行わず、生活環境が著しく損なわれ続けていることは国の不作為だ」と主張。国や県、地元自治体による米軍基地内での立ち入り調査の実現などを求めている。

玉城デニー知事は２８日、報道陣に「県民の不安は高まっている。汚染源の調査などを国レベルで協議する必要もある」と話した。