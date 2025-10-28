BAUM¡¢¿¹ÎÓÍá¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥° ¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
BAUM¡Ê¥Ð¥¦¥à¡Ë¤¬¡¢È©¤È¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥° ¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¤ò2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê
¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈè¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌë¤Ë¡¢¿¹ÎÓÍá¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤È¼ùÌÚ¤Î·Ã¤ß¤Ç¿´¿È¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡£¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤¹¤È¤Û¤Î¤«¤ËÇò¤¯¿§¤Å¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¹ÎÓ¤ÎÃæ¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤¹¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤ë¡£½¢¿²Á°¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯±é½Ð¤·¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
BAUM
¥Ð¥¦¥à ¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥° ¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ÍÆÎÌ¡§190mL²Á³Ê¡§5,720±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë