「決断を急ぐ理由はない」フェルスタッペン集中で角田裕毅の未来も変わる？ 三つ巴の王座戦が招く“去就の遅延”

去就の決定が先延ばしになった角田。このチャンスを活かしたい(C)Getty Images

F1ドライバーズタイトル争いは、前半戦まで勝利を積み上げていた、ランド・ノリスとオスカー・ピアストリのマクラーレン勢に加え、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが猛追を見せており、三つ巴の展開となっている。第20戦メキシコGPを制したノリスが357ポイントで首位、2位ピアストリが356ポイントで続き、フェルスタッペンが3位、321ポイントで追いかける図式だ。

そしてこの混沌とするタイトルレースが、2026年の契約未定となっているレッドブルの角田裕毅、そしてアイザック・ハジャー、リアム・ローソンのレーシングブルズ所属ドライバー、それぞれの来季去就にも思わぬ影響を及ぼすこととなった。レッドブルがフェルスタッペンのタイトル争いに集中するべく、来季ラインナップ決定延期をチーム首脳が決断。当初予定だった「10月中」の期限を後ろ倒しにすると、ローラン・メキース代表が明言した。

来季、レッドブルでのフェルスタッペンのパートナーや、レーシングブルズの2つのシート、それぞれのドライバー決定の計画見直しについて、英専門メディア『The Race』も注目する。10月27日のトピックにおいて、メキース代表のコメントを紹介しながら、その意向の詳細を伝えている。

同メディアは、去就が話題となっている角田について、ノーポイントに終わったメキシコGPで、フェルスタッペンと0.2差だった予選タイムや、決勝でのペースなど、ポジティブな要素もあったと指摘。その走りを踏まえ、メキース代表が、「ツノダが前進を見せている点も、我々が（ドライバー選考の）結論を先送りにしたい理由の一つ」と語ったと説いている。