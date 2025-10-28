「ユ・クイズ ON THE BLOCK #308」

数々の人気バラエティ番組で司会を務める韓国の国民的MCユ・ジェソクが"ホスト"役を務め、あらゆる分野のスペシャリストをゲストに招き、時にマニアックなトークを繰り広げる韓国の国民的トークショー「ユ・クイズ ON THE BLOCK」。

これまでゲストには、BTSが7人揃って出演し、当時(2021年3月)の最高視聴率を叩き出した"神回"をはじめ、最近ではビリー・アイリッシュやスカーレット・ヨハンソンといったアメリカのビッグネームも出演を果たし、韓国のみならず海外でも大きな反響を集めてきた。

ビル・ゲイツが韓国の国民的MC、ユ・ジェソクらと笑顔で記念撮影！「ユ・クイズ ON THE BLOCK #308」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

そんな中でも、米マイクロソフトの共同創業者として知られるテック業界の超大物ビル・ゲイツという意外すぎるキャスティングで周囲を騒然とさせたのが、韓国で8月27日に放送された「#308」(10月29日(水)にMnetにて日本初放送)だ。

"グローバル特集"と銘打ったこの回には、他にも、韓国陸上史上初となる国際大会(世界ユニバーシティー夏季大会)で金メダルを獲得した男子400mリレーチーム、世界的大旋風を巻き起こした「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」(2025年)のマギー·カン監督が出演。そんな中でも、桁外れの世界的富豪の出演発表には、"マジで？"や"一体なぜ？"、"どうせVTR出演でしょ？"といった出演を疑問視する声が続出した。

「ユ・クイズ ON THE BLOCK #308」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「ユ・クイズ ON THE BLOCK」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

番組史上、稀にみるこの"サプライズ"には、さすがのジェソクと相棒のコメディアン、チョ・セホも、「ドッキリじゃないよね」とこわばった表情で緊張を隠せない様子。そして旧式のパソコンやフロッピーディスクなどが置かれた、40年前のゲイツの仕事場を再現した一室に、遂にゲイツが登場すると、そのあまりのオーラに、「これは夢か現(うつつ)か...」と百戦錬磨のジェソクが言葉を失う様子が映し出された。

「ユ・クイズ ON THE BLOCK #308」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

10月28日(火)に節目となる70歳を迎えるゲイツ。番組では1955年の誕生から、パソコンとの出会い、マイクロソフトの創業、世界一の富豪、そして慈善家となり...と、ゲイツの人生を振り返っていく。

今年5月、自らが保有する莫大な資産の99％を自身の慈善団体である"ゲイツ財団"に寄付する意向を発表したことでも話題を集めたが、そうした慈善活動のきっかけとなった両親の影響や、パソコンの普及を確信していたという若かりし日の話など、興味深い人生エピソードを深掘り。さらに、学生時代には、教師から時間割のシステム構築を頼まれ、好きな子と同じ授業になるようにしたという、天才的だが人間味あふれる素顔も露わになっていく。

「ユ・クイズ ON THE BLOCK #308」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

また好奇心を保つために、間もなく70歳となる今でも、年に2回ほど約1週間、孤立した空間で活字の世界に没頭する"Think week(思考週間)"の習慣を明かし、おすすめ本トップ3も紹介。また過去に番組に出演したゲストから寄せられた質問にも答え、節約マニアからの「1日の支出は？」という質問に対して「浪費家だよ」と苦笑しながら生活ぶりも暴露。"チーズバーガー フリーク"という意外な一面には親近感を抱くことだろう。

「ユ・クイズ ON THE BLOCK #308」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

これまで数々のテクノロジーの発展を予言してきた先見の明を持つゲイツが、AIの今後について見解を明かしている他、発展途上国支援に対する使命感についても、慈善家として、誠実に言葉を紡いでいく。

長年、アメリカの"長者番付"の上位に居続けるなど、成功者の代表例ともいえるゲイツだが、本人は「運が良かっただけ」といたって謙虚。それでも、やはり"何かが違う"と思わせる、彼の人間性を、今回の「ユ・クイズ ON THE BLOCK」を通して見つめてみたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

ユ・クイズ ON THE BLOCK #308(ビル・ゲイツ出演回)

放送日時：2025年10月29日(水)22:00〜

チャンネル：Mnet(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ