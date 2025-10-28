ÅìÈøÍý»Ò¡¡WS¤Î»àÆ®¤Ç¡ÖÁª¼ê¤ÎÂÎÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¡×¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤Ë¼Â´¶¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂÎÎÏ¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤Í¡×
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¡Ê49¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏWS»Ë¾åºÇÄ¹¤ËÊÂ¤Ö18²ó¤ËµÚ¤Ö±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢WS»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î»î¹ç»þ´Ö¤È¤Ê¤ë6»þ´Ö39Ê¬¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÈø¤Ï±äÄ¹15²ó¤Î»þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖWSÇ®Àï¡¡¤â¤¦¤¹¤°5»þ´ÖÈ¾¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ÎÂÎÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¬¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¥é¥¦¥ó¥ÉÁá¤¯¤Æ4»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¡¡5»þ´ÖÈ¾¤Ï¤¶¤é¤Ë¤¢¤ë¡¡¤ò¡¢½µ6Æü¡¡¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂÎÎÏ¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÈø¤Ï¼«¿È¤¬¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢Éã¤¬¸µ¥×¥íÌîµåÅê¼ê¤Ç¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤ÎÅìÈø½¤»á¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÁÐÊý¤Î¾õ¶·¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬½ñ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ölet's Go Dodgers¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤âÈäÏª¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖDODGERS WIN¡×¤È·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¡ÖÀ¨¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡Á¡×¤È´¶ÁÛ¤âµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£