¶ÌÀîÅ°»á¡¡Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¡¡¡Ö¸ø¤¬¼çÂÎÅª¤ËÂÐ½è¤¹¤Ù¤¡×¡Ö·Ù»¡¤¬¤½¤ì¤òÃ´¤¦¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬28Æü¡¢Æ±¶É¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½©ÅÄ¸©¤ÎÎëÌÚ·òÂÀÃÎ»ö¤¬Åìµþ¡¦»Ô¥öÃ«¤ÎËÉ±Ò¾Ê¤òË¬¤ì¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬Í×Ë¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ï¥Ê¤Î±¿ÈÂ¡¢ÀßÃÖ¤ä¸«²ó¤ê¡¢Êá³Í¸å¤Î²òÂÎ¡¦½èÍý¤Ê¤É¡£½Æ¤Î»ÈÍÑ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ðËÜÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÎÄÍ§²ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¤¢¤ë°ìÉô¤ÇÆÃ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏÂçÂÎÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£¤³¤ì¤Ï³Ø¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìµÁÅª¤ËÎÄÍ§²ñ¤ÎÊý¡¹¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤â¤¦¤³¤ì¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¡£¾ï¤ËÌ¿¤Î´í¸±¤ò¤Ï¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¥¯¥Þ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·ÎÄÍ§²ñ¤ÎÊý¡¹¤Ï¸ø±×¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì±´Ö¤ÎÊý¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ÇÎÄÍ§²ñ¤ÎÊý¡¹¤âÌ¿¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤òÀ§Ç§¤·¤¿¾å¤Ç¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤¬Ë¡Î§¾å¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤¦¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥¯¥Þ¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿ÍÎ¤¤Ë¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥±¥¬¤ò¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ø¤¬¼çÂÎÅª¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¤¸¤ã¤¢¤½¤ì¤Ï¼«±ÒÂâ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¡£ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ù»¡¸¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¼£°Â¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡¤¬¡¢¤â¤·Ë¡²þÀµ¤ò¤·¤Æ¤¢¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«±ÒÂâ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÏºÒ³²ÇÉ¸¯¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¤È¤·¡Ö¥¯¥Þ¤ÏºÒ³²¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤à¤·¤í¹ñÆâ¤Î¼£°Â°Ý»ý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈË¡¤ò²þÀµ¤·¤Æ¡¢ÂÐ½è¤¹¤ëÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï¼«±ÒÂâ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤Ï¡¢°ìµÁÅª¤Ë·Ù»¡¤¬¤½¤ì¤òÃ´¤¦¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âË¡²þÀµ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¤·¤Æ¤â·Ù»¡¤Ë¤·¤Æ¤âÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ò¤É¤Ã¤Á¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤é¡¢µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£