

9月の1位に輝いた宮部のぞみの『その美脚、規格外。』（撮影：Takeo Dec.）

『週刊プレイボーイ』のグラビアコンテンツサービス『週プレグラジャパ！』の2025年9月期デジタル写真集ランキングが、週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで配信中。1位を宮部のぞみによる『その美脚、規格外。』（撮影：Takeo Dec.）が獲得した。

宮部のぞみは今年8月に終了した『仮面ライダーガヴ』に出演し、ヒロインを好演。『その美脚、規格外。』は、彼女の人生初となる水着グラビアを収録したデジタル写真集。

『ガブ』の劇中では派手なギャル社長を演じた彼女だが、実際は清楚な雰囲気をまとったスレンダー美女。写真集の本編では秋田県・田沢湖を舞台に、誰もが息をのむ"奇跡のプロポーション"を堂々と披露した。特に真っ白な肌と長い美脚は必見。"規格外"の存在感に一目惚れ必至だ。

動画では宮部本人が登場。1位になったことを感謝すると、「すごく緊張する中、撮ってもらいました」と撮影時の心境を明かし、「素の表情だとか、遊んでいたりする姿を撮っていただいた写真集なので、彼氏、あとお友達みたいな目線で見ていただける（親近感のある）写真集かなと思います」と内容を紹介。「大人っぽい衣装とか、自分で選ばせていただいた衣装とかが載っているので、是非みなさん見てください」と見どころを語った。



宮部のぞみの『その美脚、規格外。』（撮影：Takeo Dec.）

2位は、今年3月に週プレでグラビアデビューし、6月には週プレの表紙に登場するなど大活躍中の溝端葵による最新作『100万ドルの笑顔の先に―』（撮影：熊谷貫）。

今回のロケ地は北海道・函館。街中で、海沿いで、森の中で、温泉で、大人な表情と抜群のスタイルをたっぷり披露している。何より注目は太陽のように輝く100万ドルの笑顔。見るほどに誰もが心を奪われはず。



溝端葵の『100万ドルの笑顔の先に―』（撮影：熊谷貫）

3位は、目下、女優としても頭角を現している、新谷姫加の『やっぱり、ひめかわいい。』（撮影：前康輔）。

本作は大ヒットしたファースト写真集『ひめかわいい。』のアザーカット写真集。撮影は沖縄と地元・青森の2箇所。沖縄でのハツラツとした姿や、地元・青森の温泉宿でのしっとり艶っぽい姿など、『ひめかわいい。』に収めきれなかったカットを多数収録してる。その濃密な世界観は見れば見るほど魅力的。新谷姫加のかわいさを再確認する一冊だ。



新谷姫加の『やっぱり、ひめかわいい。』（撮影：前康輔）

4〜10位は以下の通り。

4位 渡邊渚『Re:水平線』（撮影：中村和孝）

5位 礒部花凜『SUMMER VACATION in GUAM』（撮影：田口まき）

6位 松本麗世『純潔』（撮影：澤田健太）

7位 甲斐裕次郎（演：益川和久） ミュージカル『テニスの王子様』DIGITAL PHOTO BOOK『Freely』（撮影：後野順也）

8位 鷲見友美ジェナ VOICE PHOTO BOOK『Sweet Time Journey』（撮影：中村和孝）

9位 長月あおい VOICE PHOTO BOOK『あおい。』（撮影：酒井貴弘）

10位 木手永四郎（演：二階堂心） ミュージカル『テニスの王子様』DIGITAL PHOTO BOOK『unwavering』（撮影：フジシロタカノリ）

7位の『Freely・甲斐裕次郎』、10位の『unwavering・木手永四郎』は、ともにミュージカル『テニスの王子様』4thシーズンとのコラボによるデジタルフォトブック。

全国大会緒戦の対戦相手、沖縄代表・比嘉中学校から、益川和久演じる甲斐裕次郎、二階堂心演じる木手永四郎の、制服姿やユニフォーム姿、さらにはオフを満喫する姿を撮り下ろし。

甲斐は沖縄料理屋でソーキそばを食べたり、海辺でアイスを食べたり、また木手はポップコーンを片手に映画鑑賞したり、雨の浅草を散策したりと舞台では見られない一面が楽しめる。貴重な私服姿にも注目だ。



甲斐裕次郎（演：益川和久）のミュージカル『テニスの王子様』DIGITAL PHOTO BOOK『Freely』（撮影：後野順也）

木手永四郎（演：二階堂心）のミュージカル『テニスの王子様』DIGITAL PHOTO BOOK『unwavering』（撮影：フジシロタカノリ）

8位は、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！feat.初音ミク』の白石杏役などで知られる人気声優の鷲見友美ジェナが、初水着グラビアに挑戦した『Sweet Time Journey』。

本編ではプールや海で美しすぎるスタイルを大胆に披露し、笑顔はもちろん、今まで見たことがない表情もたっぷり見せてくれている。ここでしか味わえない、"甘い時間"がたっぷり。グラジャパ！版ではオーディオコメンタリーも収録されている。



鷲見友美ジェナのVOICE PHOTO BOOK『Sweet Time Journey』（撮影：中村和孝）

9位の『あおい。』は大ヒット中のアイドル育成シミュレーション『学園アイドルマスター』で花海咲季役として活躍する新人声優・長月あおいによる一冊。

海辺の町を舞台に、浴衣を着て、かき氷を食べたり、砂浜や町の散策から、部屋着でリラックスする姿までが収められている。一緒に過ごすどこか懐かしい"あの夏"がここに。グラジャパ！版ではボイスドラマを収録。写真集の世界が音声でも楽しめる。

動画には長月本人が登場。9位ランクインを報告すると、「浴衣で撮影したりだとか、私の大好きなかき氷を食べさせていただいたりだとか、おうちで夏休みっぽくゆっくりしながら撮影したりだとか、とにかく夏がギューギューとつまった写真集です」と内容を紹介。

さらに「もう夏は終わってしまったんですけど、2025年の夏に想いを馳せながらまだまだ楽しんでいただけたら嬉しいです」と読者へ呼びかけた。



長月あおいのVOICE PHOTO BOOK『あおい。』（撮影：酒井貴弘）

このランキングは『週プレ グラジャパ！』で配信中の全デジタル写真集を対象に、2025年9月1日〜30日の販売数を集計したもの。1〜10位までの作品の見どころや、ランクインしたタレントのコメントは週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで見ることができる。

【https://youtu.be/39yHZgkvnSg?si=Xa4Zbl-LboF9insp】