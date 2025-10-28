ºå¿À¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÁá¤¤»Å³Ý¤±¡¡4²ó¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÈ´¤Æ¤¤ÎËÅÄ¢ª·§Ã«¡¡3²ó¤ËÂÇµåÈ½ÃÇ¸«¸í¤ë
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè3Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬Áá¤¤»Å³Ý¤±¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏËÅÄ¤ò½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤µ¤»¡¢¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ËÅÄ¤Ï4²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¡£Âå¤ï¤ê¤Ëº¸Íã¤Ë·§Ã«¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÅÄ¤Ï3²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¡¢ËÒ¸¶Âç¤ÎÂÇµåÈ½ÃÇ¤ò¸«¸í¤ê¡¢ÆóÎÝÂÇ¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·§Ã«¤â6²ó¤ËÂåÂÇ¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¸òÂå¡£7²ó¤«¤é¤ÏÅçÅÄ¤¬º¸Íã¤Ë½¢¤¤¤¿¡£