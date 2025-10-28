◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース6×-5ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは延長18回までもつれた激闘に勝利。最後はフレディ・フリーマン選手のサヨナラホームランで勝利を飾りました。

6時間半を超える歴史的死闘。ロバーツ監督は、「これはワールドシリーズ史上最高の試合の一つだ。感情的になる。僕は感情的に疲れ切っている。今夜遅くにまた試合があるなんて」と熱戦を振り返りました。

続けて、「今夜はヒーローがたくさんいる。フレディが試合に決着をつけたのは明らかだが、ウィル・クラインの活躍もあったし、エドガルド(エンリケス)や(ジャスティン)ロブレスキのプレーもね。さらにクレイトン(カーショー)が登板した。本当に全員が大きな夜を過ごした。戦い続け、戦い続けた」と選手たちをたたえました。

この日4打数4安打2本塁打3打点5四球で、1試合9出塁と大活躍だった大谷翔平選手。9回以降は4打席連続申告敬遠もありました。

ロバーツ監督は、「彼は世界最高の選手だ。走者がいない状況でも、申告四球で出塁した。相手の戦略は尊重すべきものだ。幸い、我々には大谷の後ろにまだ何かを成し遂げられる選手たちが控えている。ムーキー(ベッツ)とフレディ(フリーマン)が彼の後ろにいるからね」と話しました。

翌日の第4戦は投手としても先発予定。試合中には足をきにするしぐさもみせ、心配もされていましたが、「今日は体力を使い果たしただろうね。でも、彼は明日登板します。準備ができているだろう」と話しています。