¡ÖÌÀÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ïº£Æü9ÅÙ½ÐÎÝ¤·¤¿(¾Ð)¡×¥É·³¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡ß-5¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬±äÄ¹18²ó¤Î·ãÆ®¤Ë¾¡Íø¡£¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à9½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö²æ¡¹¤ÎÌÀÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ïº£Æü9ÅÙ½ÐÎÝ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎµÏ¿Åª¤Ê³èÌö¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖæÆÊ¿¤Ïº£Ìë±¦Ãæ´Ö¤äº¸Ãæ´Ö¤ËÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Ï4ÅÙ·É±ó¤µ¤ì¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤ÎºÓÇÛ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Ù¥ó¥Á¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö29Æü¤ÎÂè4Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄÍ½Äê¤Ç¤¹¡£