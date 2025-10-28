広島市安佐南区の住宅でクマが出没した痕跡が見つかり、区は周辺住民に注意を呼びかけています。



■竹内記者

「こちらの折れた柿の木にはクマに食べられたような痕が残っています」



クマの痕跡が見つかったのは広島市安佐南区沼田町阿戸の住宅です。10月26日夕方、柿の木の枝が折られているのを住民が発見。区の職員とクマレンジャーが27日に確認したところ、木の幹に爪痕が残っており、周辺にはクマのふんも落ちていたということです。

付近の住民は…





■住民「非常に怖い、昨今。早く捕まってほしい。（自宅の）柿の木を伐採しないといけないと思っています」■阿戸下町内会 内藤正芳 会長「日暮れや朝の早い時間帯は注意してもらわないと。今のところ人的被害がないけど、相当注意してもらわないと」安佐南区では今月に入って4件、クマのような動物が目撃されています。全国で相次ぐクマの被害。広島でも人に被害が及ぶ恐れはあるのでしょうか。年間で100回山に入り、登山道の整備をしている田川さんに聞きました。■広島湾岸トレイル協議会 田川宏規 会長「東北・北海道と広島の場合は単純に比較することはできません。広島の目撃情報の7倍8倍くらい。圧倒的に向こうは数が多い」しかし、クマの数は増える傾向にあり、警戒する必要があるといいます。■田川さん「当然目撃件数も増えていきますし、それに応じて人身事故率も高まってくると思います。早朝や薄暮は避ける。必ず音出しをして歩く。これは最低守ってもらいたいと思います」クマと遭遇しないための対策として音を出して人の接近を知らせる「クマよけの鈴」があります。また、万が一、クマに襲われたときのためにクマの痕跡のあった場所に入る時は「クマよけスプレー」の携帯も推奨されています。28日午後4時ごろ、広島市安佐南区のクマが出没したとみられる地域には捕獲用の罠が3か所に設置されました。■クマレンジャー 奥田修二さん「冬眠に入るまでにしっかり脂肪をためないといけないんで、どこにどういった食べ物があるというのを結構学習していると思います」安佐南区の農林課は、柿やクリの実は早めに収穫するほか、家庭ゴミを決められた時間に出すよう注意を呼びかけています。（2025年10月28日放送）