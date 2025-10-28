Ì¥ÎÏËþºÜ¤ÊÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡ªRayÅª¿ä¤·¡ÚÝ¯ºä46¡¦ÃæÀîÃÒ¿Ò¡Û¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»ö¾ð¤ò¥Í¥Û¥Ï¥Û♡
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÝ¯ºä46¤Î»Í´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢ÃæÀîÃÒ¿Ò¤µ¤ó¤¬Ray¤Ë½éÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃæÀî¤µ¤ó¤ËÅß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥á¥¤¥¯¤ä¡¢¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ò¤È¤¤á¤¯Èþ¾¯½÷¤Î¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Ç¤¹♡
Ý¯ºä46 ÃæÀîÃÒ¿Ò¤µ¤ó¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×
Ray¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿IT GIRL¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
º£Ç¯²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÝ¯ºä46¤Î»Í´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢RayÅª¿ä¤·¤ÎÃæÀîÃÒ¿Ò¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¡ª
Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¶¡¦Èþ¾¯½÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê°ìÌÌ¤â♡ ¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏËþºÜ¤ÊÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÀîÃÒ¿Ò¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ì¾Á°
¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤Á¤Ò¤í
ÃÂÀ¸Æü
2007Ç¯9·î16Æü
½Ð¿È
Ä¹ºê¸©
À±ºÂ
¤ª¤È¤áºÂ
·ì±Õ·¿
O·¿
¿ÈÄ¹
157cm
À³Ê
Âç¤¶¤Ã¤Ñ
¹¥¤¤Ê²Î
ºÇ½ª¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤Ã¤Æ
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
Question Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡ÖÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï½÷¤Î¥³¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¹¥¤¡£¥Õ¥ê¥ë¤ä¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÅßÊª¤Ç¤Ï¥Ö¡¼¥Ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª ¤¢¤Þ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤«¤È·×²èÃæ¡£
Åß¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢´¥ÁçÈ©¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ä¤é¤¤µ¨Àá¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´¥Áç¤Ç¤¢¤ì¤ä¤¹¤¤È©¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤ÆÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÎÞÂÞ¤Ï¥Þ¥¹¥È¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÉ¬¤º¤×¤Ã¤¯¤êÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹♡¡×
Question ¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ë¡©
¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·Ï¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤·Ï¤Î¤â·ë¹½¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢»ä¡£
±Ç²è¼«ÂÎ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ò±Ç²è´Û¤Ç¸«¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Æ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³ÅÄÅí¼Â¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¢¤È¤Ï¤ªµÙ¤ß¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿æ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ªÁíºÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏºàÎÁ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¯ºî¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤Ç¤¹¡×
»Í´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ÖAlter ego¡×¤¬Àä»¿ÇÛ¿®Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿NAYA ¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀîÃÒ¿Ò¡ÊÝ¯ºä46¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ º´¡¹ÌÚÎï